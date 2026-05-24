Дефицит продуктов в Винницкой области может сказаться на стоимости меда для покупателей.

Дефицит продуктов в Винницкой области набирает обороты на фоне нехватки меда в Украине, что уже влияет на объемы экспорта и ситуацию на внутреннем рынке.

О временном сокращении запасов сообщил генеральный директор компании-экспортера Beehive Семен Гагарин. По его словам, до появления нового урожая в конце лета отрасль переживает сложный период, из-за которого поставки за границу могут снизиться на 10–20%.

Эксперт отметил, что в 2025 году Украина экспортировала около 50 тысяч тонн меда. В этом году этот показатель, по предварительным прогнозам, может сократиться до 40-45 тысяч тонн. Больше всего изменения испытывают партнеры на рынке Европейского Союза, куда поступает основная часть украинской продукции.

Специалист пояснил, что из-за нехватки товара импортеры начинают активнее сотрудничать с другими странами. Среди главных конкурентов Украины сейчас называют Китай, Индию и Аргентину.

На этом фоне дефицит продуктов в Винницкой области может сказаться и на стоимости меда для покупателей. Производители прогнозируют, что ситуация будет оставаться нестабильной как минимум до августа-сентября, когда стартует новый сезон сбора.

В то же время, предварительные оценки будущего урожая остаются положительными. По словам Гагарина, украинские пчеловоды рассчитывают получить от 60 до 80 тысяч тонн продукции, что соответствует результатам предыдущих лет.

Экспортер также отметил, что отрасль очень зависит от погодных условий. Если сезон будет благоприятным, цены могут стабилизироваться, а объемы реализации – возрасти. В случае слабого сбора стоимость продолжит подниматься, а поставки будут сокращаться.

Участники рынка отмечают, что окончательная ситуация станет понятнее ближе к концу лета, когда появятся первые результаты нового медового сезона.

Источник: Агроньюз

