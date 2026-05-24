Денежная помощь для ВПЛ в Виннице призвана поддержать людей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Виннице финансируется международными донорами.

Сама программа от УВКБ ООН направлена ​​на покрытие базовых нужд семей и предусматривает выплаты по 3600 гривен на одного человека ежемесячно.

Финансовая поддержка рассчитана на 3 месяца, то есть общая сумма человека составляет 10 800 гривен. Регистрация в программе одноразовая, а средства начисляются сразу на все домохозяйство.

Подать заявку на участие в этой программе могут отдельные категории граждан, ранее не получавших аналогичную финансовую поддержку от других международных организаций в течение последних 3 месяцев.

Оформить денежную помощь в Виннице могут украинцы, получившие соответствующую справку ВПЛ за последние 6 месяцев.

Также на поддержку имеют право граждане, вернувшиеся в Украину из-за границы после 24.02.2022, или лица, вернувшиеся в свое постоянное место жительства после эвакуации.

Чтобы претендовать на средства, семья должна отвечать определенным критериям уязвимости и иметь доход менее 6318 гривен на одного человека.

К таким категориям относятся одинокие родители с детьми, люди от 55 лет, а также лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Процедура оформления предусматривает обязательное личное присутствие всех членов семьи в пункте сбора данных, где регистрацию осуществляют партнеры программы – БФ «Право на защиту».

Источник: Enobleme

