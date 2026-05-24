Подорожание проезда в Сумской области связано с общим увеличением расходов в сфере перевозок.

Подорожание проезда в Сумской области стало одной из главных тем для жителей Ахтырки после обсуждения новых тарифов на автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

В общине сейчас работают только 12 направлений из 23, действовавших ранее. В транспортном секторе объясняют сокращение нехватки водителей и кадровыми проблемами, что уже сказалось на графиках и регулярности рейсов.

Действующий билет за 13 гривен остается неизменным с 2023 года. Перевозчики отмечают, что за этот период существенно выросли расходы на горючее, ремонт автобусов, обслуживание техники и заработную плату персонала.

По предварительным подсчетам предприятий фактическая себестоимость одной поездки в настоящее время составляет от 20,09 до 37,48 гривны в зависимости от маршрута. Именно поэтому местные власти рассматривают возможность установления единого показателя на уровне около 20 гривен.

В городской администрации отмечают, что удорожание проезда в Сумской области связано с общим увеличением расходов в сфере перевозок, из-за чего транспортные компании вынуждены пересматривать финансовые расчеты.

Проекты решений уже вынесены на общественное обсуждение. По состоянию на сегодняшний день официальных письменных обращений или замечаний от жителей не поступало.

Отдельно планируется сохранить льготные условия для части пассажиров. Для младших школьников могут оставить оплату на уровне 10 гривен, а некоторые категории будут и дальше пользоваться бесплатным проездом.

Горожане активно комментируют ситуацию в соцсетях, обращая внимание не только на будущую цену билетов, но и на техническое состояние транспорта и большие интервалы между рейсами.

Окончательное решение о новых расценках будет принято после завершения консультаций и детального анализа экономических показателей перевозчиков.

Источник:Охтиркаінфо

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумах: как именно выросли цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: по каким причинам это может произойти.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие новые цены могут быть установлены.