Подорожание продуктов в Винницкой области фиксируют по итогам обновленных расчетов розничного рынка, где в течение последнего месяца изменения коснулись овощей, бакалея и части базовых пищевых позиций, сообщает Politeka.

Белокочанная капуста 1 кг в настоящее время стоит в среднем 43,25 грн. Для сравнения, в апреле показатель составил около 10,57 грн. В торговых сетях разногласие остается существенным: от 39,00 до 47,50 грн, что указывает на разницу между поставками и условиями формирования цен у разных ритейлеров.

Гречка 1 кг удерживается на уровне 76,10 грн. против 69,21 грн. в предыдущем месяце. Разброс в магазинах также заметен – от 62,90 грн до 96,50 грн. Такие колебания объясняются партийностью товара и изменением закупочных условий в разных сетях.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина.

Морковь 1 кг зафиксирована на уровне 39,27 грн, в то время как в апреле среднее значение было значительно ниже — 13,89 грн. В рознице цены варьируются от 34,90 до 45,00 грн, что показывает неравномерность рыночного предложения.

Аналитика динамики за месяц показывает, что наиболее резкий рост произошел в овощном сегменте, в то время как крупы прибавили в цене более постепенно. На формирование стоимости повлияли сезонные факторы, изменение логистики и обновление закупочных партий.

В итоге подорожание продуктов в Винницкой области отражает общее повышение стоимости базовой потребительской корзины, постепенно трансформирующейся в розничных сетях региона.

Последующая ценовая динамика будет зависеть от сезонного предложения и ситуации с логистическими затратами.

Источник: Минфин

