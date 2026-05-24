Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения доступна в Полтаве, однако следует знать детали, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительной организации Каритас.

При поддержке «Каритас Люксембург» и «Каритас Австрия» благотворительный фонд «Каритас Полтава» открыл в городе социально-реабилитационный центр для пожилых людей, в частности жителей Полтавы (пенсионеров) и внутренне перемещенных лиц в возрасте от 60 лет. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве направлена ​​на усиление социальной защиты пожилых людей, поддержку их здоровья и создание условий для активной и достойной жизни.

В рамках работы центра посетителям предоставляется широкий спектр бесплатных услуг , сочетающих медицинскую, реабилитационную, психологическую и социальную поддержку. В частности, здесь осуществляется первичный медицинский мониторинг, включающий измерение АД, уровня глюкозы в крови, сатурации, а также проведение электрокардиограммы и других базовых обследований для контроля состояния здоровья.

Отдельное направление работы охватывает физиотерапевтические процедуры , включая магнитотерапию, УВЧ-терапию, прессотерапию и занятия в соляной комнате. Такие методы направлены на улучшение самочувствия, поддержание физической активности и профилактику возрастных изменений организма. Дополнительно проводятся занятия по лечебной гимнастике, помогающие пожилым людям поддерживать подвижность и общий тонус.

Важной составляющей деятельности центра является психологическая поддержка . Для посетителей организуются как групповые тренинги, так и индивидуальные консультации с психологом, что способствует преодолению стресса, одиночества и эмоциональной нагрузки.

Отдельное внимание уделено социальной активности и досугу. В центре проводятся арттерапевтические занятия, в том числе глинотерапия, рисование и художественная роспись. Также функционируют клубы по интересам – читательский клуб, киноклуб, музыкальные и танцевальные занятия, кружки по вязанию, вышиванию и кулинарии, помогающие поддерживать социальные связи и активность в повседневной жизни.

Кроме того, для посетителей ежедневно организуются горячие обеды, что является важной частью социальной поддержки.

Социально реабилитационный центр работает по адресу: г. Полтава, ул. Семена Антонца, 24. Прием посетителей осуществляется ежедневно с 09:00 до 17:00.

Источник: Каритас

