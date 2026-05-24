Подорожание проезда в Днепре отражает общеукраинскую тенденцию, ведь в ряде городов тариф превышает 25 гривен.

Подорожание проезда в Днепре зафиксировано с мая, передает Politeka.

Городские маршрутки начали работать по новому тарифу 23 гривны за поездку.

Предварительная корректировка стоимости произошла еще в январе 2025 года, когда тариф подняли до 20 гривен. Тогда причинами стали удорожание энергоносителей, колебания валютных курсов и перебои с электроснабжением.

Информацию подтвердили в городском совете, отметив, что решение связано с пересмотром экономических показателей в транспортной сфере.

Перевозчики объясняют нынешнее повышение резким ростом затрат на дизельное горючее и смазочные материалы. За последний период расходы автопредприятий существенно увеличились, что повлияло на стабильность перевозок.

Руководитель одного из автотранспортных предприятий Андрей Русовский сообщил о кадровых затруднениях. По его словам, в течение месяца часть водителей и работников сервисных служб оставила работу, из-за чего отдельные автобусы не выходят на маршруты.

В департаменте транспорта горсовета уточняют, что ситуацию также усложнил рост стоимости дизеля после перемен на мировом рынке. Если раньше литр стоил около 70 гривен, то оптовые показатели приближаются к 90.

Дополнительно чиновники отмечают, что фактическая себестоимость перевозок сегодня превышает действующий тариф и составляет около 28–32 гривны в зависимости от маршрута. В то же время в городских властях подчеркивают, что резкое повышение до такого уровня создало бы чрезмерную нагрузку для пассажиров.

Отдельно указывается на обострение кадрового дефицита в транспортной отрасли, что может повлиять на регулярность движения в будущем.

В горсовете добавляют, что подорожание проезда в Днепре отражает общеукраинскую тенденцию, ведь в ряде городов тариф превышает 25 гривен или находится на этапе очередного пересмотра.

Специалисты ожидают, что дальнейшая динамика топливного рынка будет оставаться ключевым фактором для транспортной сферы в ближайшее время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.