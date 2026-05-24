Подорожание продуктов в Днепропетровской области больше всего проявляется в мясном сегменте.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется в сегменте мясной и молочной продукции, где за последние недели зафиксирован постепенный рост средних цен, сообщает Politeka.

Самая заметная динамика наблюдается в категории буженины Ятрань весом 1 кг. Средний показатель составляет 754,38 грн, тогда как в различных торговых сетях цена колеблется от 699 до 804,60 грн в зависимости от точки продажи. В апреле средний уровень держался на отметке 696,58 грн., что означает существенное увеличение стоимости за месяц.

В ежедневной динамике видно постепенное поднятие: с конца апреля цена двигалась вверх от уровня 680–711 грн до стабилизации более 750 грн во второй половине мая. Таким образом, зафиксирован прирост более чем на 73 гривны от стартовых значений периода.

В молочном сегменте изменения менее резки, но также заметны. Сметана «Простонаше» 20% в фасовке 340 г стоит в среднем 71 грн., тогда как в апреле средний показатель был 63,33 грн. Разброс по магазинам составляет от 64 до 74,50 грн.

Отдельно наблюдается рост в категории кисломолочного сыра «Простонаше» 9% (300 г). Текущая средняя цена - 103,13 грн, тогда как месяц назад она составляла 99,96 грн. В торговых сетях показатели варьируются от 99 до 110 грн.

В этом контексте подорожание продуктов в Днепропетровской области больше всего проявляется в мясном сегменте, тогда как молочная группа демонстрирует более умеренную, но стабильную тенденцию к росту.

Аналитика ценовых данных свидетельствует, что за последний месяц основные продукты питания двигались вверх неравномерно, в зависимости от категории и торговой сети.

Источник: Минфин

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.