Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области можно получить через специальные локальные благотворительные организации, занимающиеся распределением гуманитарных грузов на определенных территориях, сообщает Politeka.

Международные доноры сформировали специальные коробки с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области.

Продовольственные наборы от ВПП ООН созданы для обеспечения питания одного человека в течение 30 дней и покрывают 60% от месячной нормы потребления калорий.

В состав упаковки вошли мука, гречневая крупа, пшенная крупа, подсолнечное масло, макаронные изделия, мясные и бобовые консервы, овсяные хлопья, а также сахар и соль.

Подобная помощь распределяется благотворителями с учетом ситуации безопасности в регионе, уровня функциональности местных рынков и общего состояния продовольственной безопасности.

В зависимости от конкретных условий в общинах, ВПП ООН может предоставлять продовольственные коробки либо всем без исключения жителям населенного пункта, либо исключительно уязвимым категориям населения, отвечающим утвержденным критериям.

Основным исполнительным партнером Николаевской области является организация АДРА. Они выдают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров от ВПП ООН.

Жители могут узнать все детали по пунктам выдачи и условиям получения, позвонив на горячую линию этой организации по номеру 0800 20 13 30.

Консультации предоставляются с понедельника по четверг с 08:00 до 20:00, а в пятницу с 08:00 до 14:00, суббота и воскресенье выходные дни.

Отдельным направлением поддержки является раздача хлеба, закупаемого международной организацией в местных пекарнях.

Источник: Всемирная продовольственная программа ООН

