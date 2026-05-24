В связи с плановыми работами в электросетях в Волынской области в течение недели с 25 по 31 мая 2026 будут применяться специальные графики отключения света.

Энергетики объявили о новых графиках отключения света в Волынской области на следующую неделю – с 25 по 31 мая 2026 года, сообщает Politeka.

В пределах Турийской общины в Волынской области графики отключения света 25 мая будут применяться с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Новый Двор (ул. Озерянская, Садовая);

Клюск (Садовая, Тагачинская, Зеленая, Центральная);

Литин (Садовая, Школьная, Шостачука, Ковельская);

Обенижи (Тишика, Новая);

Тагачин (Залесская, Приозерная, Лесная);

Туличев (Анатолия Лукьянова, Луцкая, Художественная, Молодежная, Зеленая, Центральная);

Турийск (Луцкая).

Также на официальном сайте Дубовской территориальной общины сообщают, что в понедельник плановое обесточивание состоится с 9 до 16 часов в селе Облапы.

Больше всего графики отключения света на следующей неделе коснутся Рожищенской городской территориальной общины в Волынской области, пишет Politeka.

В городе Рожище ограничения электроснабжения будут действовать ежедневно с 25 по 29 мая с 9:00 до 17:00 для домов по ул. Независимости, Президента Грушевского, Степана Бандеры, Симоненко, Героев УПА, Кондратюка, Липкана, Промышленной, Тихой, Сухарева, Юридика. Кроме того, с 27.05 до 29.05 с 9 до 18 часов без электроэнергии также останутся жильцы домов по улицам Единства и Мазепы.

В течение двух дней, 25 и 26 числа, с 9:00 до 17:00 ограничения коснутся с. Вишенки и Носачевичи. А с 25 по 29 с 09:00 до 17:00 – с. Кобче.

