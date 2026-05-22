Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области сформировало комплексную корректировку расходов для населения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было зафиксировано в Черноморске после обновления расчетов в жилищно-коммунальном секторе, которые начали действовать с 1 мая, сообщает Politeka.

В городе была пересмотрена плата за содержание многоквартирного фонда. Средний показатель вырос примерно на 40% и достиг 10,52 грн. за квадратный метр ежемесячно.

Отдельно скорректировали стоимость вывоза бытовых отходов. Начисления подняли ориентировочно на 36%, теперь они составляют 43,85 грн. с одного человека.

В коммунальных структурах объясняют обновление увеличением затрат на содержание технической базы, оплату труда персонала и обслуживание транспорта. Дополнительно повлияло завершение части льготных механизмов, ранее уменьшавших итоговые суммы в квитанциях.

Наиболее заметные изменения почувствуют домохозяйства с электрообогревом, в то время как другие категории будут иметь менее резкий пересмотр затрат. При этом государственная цена электроэнергии остается без изменений – 4,32 грн за кВт-ч.

Для части потребителей, пользовавшихся сезонными скидками, с мая действует стандартная система начислений после завершения отопительного периода.

Газовый сегмент также стабилен: «Нефтегаз» сохраняет фиксированный уровень 7,96 грн за кубометр до апреля 2027 года для действующих клиентов.

В Килийской общине параллельно обновили тарифы на водоснабжение: подача ресурса составляет 63,41 грн за кубометр, а водоотвод — 57,65 грн, что объясняют удорожанием энергоносителей и материалов.

Источник: chis , izmail_now_rezerve

