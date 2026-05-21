Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье выдаются разными организациями и фондами, которые направляют свои усилия на обеспечение базовых потребностей уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Нуждающимся гражданам советуют внимательно следить за официальными сайтами и страницами организаций в социальных сетях.

Это позволит вовремя узнать о старте регистрации и не пропустить подробную информацию об условиях получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье.

В городе поддержку оказывает Благотворительный фонд «Каритас». Организация обеспечивает гуманитарную и психологическую помощь людям, серьезно пострадавшим от последствий войны.

Сюда могут обратиться внутренне перемещенные лица, тяжелобольные граждане, одинокие пожилые люди, многодетные и малообеспеченные семьи, а также лица с инвалидностью.

Кроме того, этот фонд на безвозмездной основе предоставляет востребованные услуги по уходу дома для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Для уточнения деталей и оформления заявок можно обращаться по телефонам +380503224600 и +380678018896, а также посетить официальный сайт zp.caritas.ua.

Еще одним источником поддержки в городе фонд Help ЗП ЮА. Эта структура работает как фонд гуманитарной помощи жителям города, предоставляя бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье.

Помощь здесь рассчитана на женщин, лиц с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи.

Узнать наличие наборов и условия их выдачи можно по номерам телефонов +38048518151458 и +380504545600, или отправив запрос на электронную почту zaporizhzhiaaid@gmail.com.

Также в городе активно действует Гуманитарный штаб, который обеспечивает вещами и продовольствием все оказавшиеся в беде слои населения.

