История Виктории Жидковой, жительницы Одесской области, стала примером того, как война изменяет жизнь людей и заставляет делать выбор между личным имуществом и спасением живых существ.

Одесчина стала новым местом жительства для волонтерки Виктории Жидковой, которая после выезда из Донбасса в 2025 году продолжает спасать животных из прифронтовых районов, сообщает Politeka.

Бывшая жительница Доброполья выехала в село Розаловка в Одесской области после того, как город оказался под угрозой из-за боевых действий. Вместе с мужем она забрала десятки собак и кошек, а также помогла уехать нескольким семьям волонтеров.

Женщина вспоминает, что решение принималось до последнего момента, но ситуация заставила действовать быстро. Часть имущества осталась на месте, но приоритетом стали живые существа.

«Когда уезжали, мы оставили все вещи, но забрали самое ценное – животных. Увезли собак, кошек и еще две семьи волонтеров. Они сейчас живут со мной» , – рассказала она.

Перед переездом семья долго искала безопасную локацию для будущего убежища. В конце концов, выбор пал на Одесщину, где удалось обустроить базовые условия для содержания спасенных.

«Мы не переселенцы – нас выгнали из дома. Там были наши стены, земля, огород… Но возвращаться уже некуда» , - сказала женщина.

По ее словам, Доброполье находилось в нескольких километрах от линии фронта, а в районе дома фиксировали попадания дронов. Один дом был уничтожен, другой разграблен, что окончательно закрепило решение о выезде.

Несмотря на новую жизнь, она продолжает ездить в прифронтовую зону. Там находит заброшенных собак и кошек, которых забирает или передает волонтерам. Каждая поездка завершается новыми спасенными.

«Я никогда не возвращаюсь пустая. Всегда кто-то едет со мной» , – отметила она.

Среди историй — пес, извлекаемый из окопа после звонка военных, и другой, выживший под обломками разрушенного дома. Многие животные нуждаются в длительном лечении из-за травм или стресса.

«Позвонили военные и говорят: здесь твой случай. Спустилась в окоп, едва достала собаку, запуталась в проводах… Но вытащила» , — вспомнила она.

Приют в Одесской области уже переполнен. Не хватает вольеров, места и ресурсов по уходу. Часть животных конфликтует между собой, поэтому требуется разделение.

«Если животное доверяет человеку, я понимаю – можно отдавать. Но не так, чтобы просто забрали и уехали. Лучше пусть будет со мной, чем в опасности» , – объяснила она.

Волонтер отмечает, что нуждается в помощи для обустройства пространства, стерилизации и содержания подопечных. Число спасенных постоянно растет.

«Все вакцинированы. Очень нужны вольеры, чтобы рассадить их и создать нормальные условия. Иначе это уже не спасение» , – сказала она.

Несмотря на усталость, женщина продолжает работать без остановки, совмещая эвакуации, уход и поездки в опасные районы, где до сих пор остаются люди и животные.

