Доплаты пенсионерам в Запорожской области помогают семьям, где основным источником дохода остается пенсионное обеспечение одного человека.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области предусмотрены для бывших военнослужащих, которые по завершении службы содержат нетрудоспособных родственников и отвечают установленным законодательством критериям, сообщает Politeka.

О возможности оформления такой поддержки напомнили в Пенсионном фонде Украины. Речь идет о ежемесячной надбавке, выплачиваемой отдельным категориям получателей пенсионного обеспечения.

В 2026 году размер финансовой помощи составляет около 1297 гривен на каждого человека, находящегося на содержании заявителя. Деньги начисляют вместе с выплатами за выслугу лет или по установленной инвалидности.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Право на дополнительные средства имеют граждане, полностью обеспечивающие нетрудоспособных членов семьи. Это могут быть пожилые родители, муж или жена с особыми потребностями, а также другие близкие, утратившие трудоспособность и не имеющие собственного заработка.

Специалисты отмечают, что доплаты пенсионерам в Запорожской области помогают семьям, где основным источником дохода остается пенсионное обеспечение одного человека.

В то же время начисление не производится автоматически. Для оформления необходимо подать соответствующее заявление в территориальное подразделение Пенсионного фонда или воспользоваться электронными сервисами.

В пакет документов входят паспорт, налоговый номер, подтверждение семейных связей, а также справки, удостоверяющие факт содержания и отсутствие других источников прибыли у нетрудоспособных родственников.

Эксперты советуют не медлить с представлением обращения. Своевременное оформление позволяет быстрее пройти проверку данных и получать предусмотренную государством поддержку без излишних задержек.

Этот вариант написан в новостном стиле, а ключевая фраза использована ровно дважды: в первом предложении и в основной части текста.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Появилась жизненно важная гуманитарная помощь: какую поддержку обещают пенсионерам в Запорожской области.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и как искать дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где оказывают поддержку.