Історія Вікторії Жидкової, мешканки Одеської області, стала прикладом того, як війна змінює життя людей і змушує робити вибір між особистим майном та порятунком живих істот.

Одещина стала новим місцем проживання для волонтерки Вікторії Жидкової, яка після виїзду з Донеччини у 2025 році продовжує рятувати тварин із прифронтових районів, повідомляє Politeka.

Колишня мешканка Добропілля виїхала до села Розалівка на Одещині після того, як місто опинилося під загрозою через бойові дії. Разом із чоловіком вона забрала десятки собак і котів, а також допомогла виїхати кільком родинам волонтерів.

Жінка згадує, що рішення ухвалювали до останнього моменту, але ситуація змусила діяти швидко. Частина майна залишилася на місці, однак пріоритетом стали живі істоти.

«Коли виїжджали, ми залишили всі речі, але забрали найцінніше — тварин. Вивезли собак, котів і ще дві сім’ї волонтерів. Вони зараз живуть зі мною», — розповіла вона.

Перед переїздом родина довго шукала безпечну локацію для майбутнього прихистку. Зрештою вибір упав на Одещину, де вдалося облаштувати базові умови для утримання врятованих.

«Ми не переселенці — нас вигнали з дому. Там були наші стіни, земля, город… Але повертатися вже нікуди», — сказала жінка.

За її словами, Добропілля перебувало за кілька кілометрів від лінії фронту, а в районі будинку фіксували влучання дронів. Один дім був знищений, інший — розграбований, що остаточно закріпило рішення про виїзд.

Попри нове життя, вона продовжує їздити у прифронтову зону. Там знаходить покинутих собак і котів, яких забирає або передає волонтерам. Кожна поїздка завершується новими врятованими.

«Я ніколи не повертаюся порожня. Завжди хтось їде зі мною», — зазначила вона.

Серед історій — пес, якого витягували з окопу після дзвінка військових, та інший, що вижив під уламками зруйнованого будинку. Багато тварин потребують тривалого лікування через травми або стрес.

«Подзвонили військові й кажуть: тут твій випадок. Спустилась в окоп, ледве дістала собаку, заплуталася в дротах… Але витягнула», — пригадала вона.

Притулок на Одещині вже переповнений. Не вистачає вольєрів, місця та ресурсів для догляду. Частина тварин конфліктує між собою, тому потрібне розділення.

«Якщо тварина довіряє людині, я розумію — можна віддавати. Але не так, щоб просто забрали і поїхали. Краще нехай буде зі мною, ніж у небезпеці», — пояснила вона.

Волонтерка наголошує, що потребує допомоги для облаштування простору, стерилізації та утримання підопічних. Кількість врятованих постійно зростає.

«Усі вакциновані. Дуже потрібні вольєри, щоб розсадити їх і зробити нормальні умови. Інакше це вже не порятунок», — сказала вона.

Попри втому, жінка продовжує працювати без зупинки, поєднуючи евакуації, догляд і поїздки в небезпечні райони, де досі залишаються люди й тварини.

