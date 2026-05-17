Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области фиксируют аналитики розничного рынка по состоянию на 12 мая 2026 года, при этом изменения коснулись сразу нескольких базовых позиций потребительской корзины, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Сливки «Простонаше» 10% в формате 200 мл стоят в среднем 40,14 грн. В торговых сетях цены колеблются от 38,99 до 42 грн. По сравнению с апрелем, когда средний показатель составлял 38,37 грн., зафиксирован прирост на 4,22 грн. В течение месяца стоимость демонстрировала волнообразные изменения с постепенным выходом на новый уровень.

Молоко той же торговой марки жирностью 1% (900 мл) тоже подорожало. Средняя стоимость составляет 61,62 грн. В магазинах диапазон колеблется от 58,24 до 65 грн. За месяц прибавилось 1 грн. в среднем, что свидетельствует о более стабильной динамике без резких колебаний.

Маргарин «Олком Сливочный» 72,5% в фасовке 200 г показывает более заметный рост. Средний уровень 44,20 грн. В апреле этот показатель составил 39,83 грн, что означает увеличение на 3,50 грн. В торговых точках цены варьируются от 42,90 до 45,49 грн, в зависимости от сети.

Эксперты связывают удорожание молочных продуктов в Днепропетровской области с изменениями стоимости сырья, логистическими затратами и сезонным колебанием спроса.

Дополнительным фактором выступает разница между сетевыми магазинами, где цены на одинаковые товары могут существенно отличаться из-за наценок и снабженческих условий.

В итоге молочный сегмент демонстрирует умеренный, но устоявшийся восходящий тренд, при этом самые ощутимые изменения наблюдаются в сливках и маргарине, тогда как молоко дорожает более плавно.

