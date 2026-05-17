Доплаты для пенсионеров в Запорожской области в 2026 году относятся к отдельной возрастной надбавке, которая может превышать тысячу гривен ежемесячно за выполнение определенных социальных критериев, сообщает Politeka.

Речь идет о выплате гражданам, которым исполнилось 80 лет. Ее размер составляет 1038 гривен и начисляется только тем, кто отвечает сразу нескольким условиям, определенным Пенсионным фондом.

Прежде всего, учитывается социальный статус: человек должен проживать самостоятельно и не иметь трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать содержание. При этом место нахождения семьи — в Украине или за ее пределами — не влияет на решение.

Дополнительным требованием является потребность в постоянном уходе. Такое состояние подтверждается через медицинское освидетельствование у семейного врача с последующим направлением на врачебно-консультативную комиссию, которая принимает окончательное заключение.

Прибавка рассчитывается как 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году базовый показатель составляет 2595 гривен, что формирует сумму выплаты на уровне 1038 гривен.

Чтобы оформить выплату, пенсионеру необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и добавить паспорт, идентификационный код и медицинскую справку, подтверждающую потребность в уходе.

В случае отсутствия такого подтверждения начисление не производится, даже при достижении возрастного порога.

Также следует отметить, что в результате доплаты для пенсионеров в Запорожской области такого типа остаются адресной социальной поддержкой, которая зависит не только от возраста, но и состояния здоровья и жизненных обстоятельств.

