Подорожание проезда в Днепре, по словам специалистов транспортной отрасли, отражает общую тенденцию в стране, где расходы перевозчиков продолжают расти.

Подорожание проезда в Днепре произошло официально с 9 мая, сообщает Politeka.

Новый тариф утвердили на уровне 23 гривен вместо предыдущих 20. Соответствующее решение было принято после консультаций между городским советом и перевозчиками, заявившими о существенном увеличении расходов за последние месяцы.

Обновленные цены начали действовать в пятницу, 9 мая. Для пассажиров это означает увеличение стоимости каждой поездки на 3 гривны в автобусах городских маршрутов.

Главной причиной пересмотра стало изменение цен на горючее. Представители транспортной сферы отмечают, что в апреле 2026 года стоимость ресурсов выросла более чем наполовину, что оказало серьезное влияние на финансовые расходы перевозок.

Дополнительно предприятия сообщают о подорожании технических материалов, запчастей и обслуживании автопарка. Поэтому поддерживать стабильную работу транспорта стало значительно сложнее.

Отдельной проблемой остается нехватка работников. Часть водителей и технического персонала оставила отрасль, что повлияло на количество рейсов и равномерность движения по отдельным направлениям.

По оценкам перевозчиков, фактическая себестоимость одной поездки составляет от 28 до 32 гривен. Предыдущий тариф долгое время оставался ниже экономически обоснованного уровня.

В горсовете отмечают, что ситуацию пытались урегулировать постепенно, чтобы избежать резкой финансовой нагрузки для жителей. В результате избрали компромиссный вариант повышения.

Подорожание проезда в Днепре, по словам специалистов транспортной отрасли, отражает общую тенденцию в стране, где расходы перевозчиков продолжают расти из-за горючего, ремонта техники и кадрового дефицита.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.