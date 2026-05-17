На этом фоне дефицит продуктов в Кировоградской области все более заметно влияет на овощной сектор.

Дефицит продуктов в Кировоградской области усилился на фоне стремительного сокращения запасов моркови, из-за чего украинские производители уже подняли отпускные расценки на 22% только за последнюю неделю, сообщает Politeka.

Аналитики аграрного рынка сообщают, что прошлогодние запасы корнеплода в хранилищах практически исчерпаны. При этом спрос со стороны торговых сетей и покупателей остается стабильным, что создает дополнительное давление на ценообразование.

Пока фермерские хозяйства готовы отгружать качественную морковь по цене от 9 до 16 гривен за килограмм. Участники рынка отмечают, что торговая активность в сегменте существенно оживилась именно из-за сезонного сокращения предложения и ограниченного количества товара надлежащего качества.

На этом фоне дефицит продуктов в Кировоградской области все более заметно влияет на овощной сектор, поскольку супермаркеты и дистрибьюторы вынуждены оперативно пересматривать закупочные условия для пополнения остатков.

Специалисты отмечают, что ситуация частично повторяет тенденцию в прошлом сезоне. В то же время нынешняя стоимость моркови все еще остается значительно ниже, чем в прошлом, когда цены на качественную продукцию превышали нынешние показатели более чем в три раза.

Эксперты связывают нынешнюю динамику с сезонным истощением запасов, ростом логистических затрат и повышенным спросом накануне нового урожая. По их прогнозам стабилизация возможна только после массового поступления ранней продукции от украинских производителей.

Аналитики также не исключают, что при сохранении нынешней тенденции цены на овощную группу могут увеличиться еще до начала активного сезона сбора нового урожая.

