Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области явилось причиной острой дискуссии в Кривом Роге после обнародования возможных новых расчетов стоимости водоснабжения и водоотведения, передает Politeka.

Информация быстро распространилась в соцсетях и вызвала активное обсуждение среди горожан. Часть пользователей заявляет о резком росте финансовой нагрузки и ставит под сомнение обоснованность изменений.

Инициатором пересмотра выступило коммунальное предприятие «Кривбассводоканал», которое предоставило соответствующие расчеты в исполнительный комитет горсовета. В структуре объясняют, что корректировка связана с увеличением затрат на электроэнергию, горючее и аварийные ремонты сетей.

Дополнительно предприятие отмечает кадровый дефицит и пересмотр уровня оплаты труда персонала. В то же время часть жителей отмечает недостаточную прозрачность расходов, в частности обновления инфраструктуры в 2026 году.

Согласно предварительным расчетам новые тарифы могут начать действовать с 1 июня. Стоимость водоснабжения планируется повысить на 31,64 грн за кубометр без НДС, а водоотвод — еще на 18,43 грн.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области повлекло за собой резкую реакцию части жителей Кривого Рога. В комментариях люди жалуются на качество воды, накипь в бытовых приборах и дополнительные расходы на фильтры и питьевую воду.

Параллельно в обсуждениях появляются и другие мнения. Некоторые пользователи считают пересмотр экономически необходимым, аргументируя это ростом стоимости энергоресурсов и поддержанием стабильной работы системы.

В «Кривбассводоканале» отмечают, что значительная часть себестоимости услуг зависит от электроэнергии. По словам предприятия, действующие расценки были утверждены еще при более низких рыночных расходах.

Специалисты предупреждают, что в случае недофинансирования возможны перебои в работе насосных станций и очистных сооружений, которые могут повлиять на жилищный фонд, социальные объекты и городскую инфраструктуру в целом.

