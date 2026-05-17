Подорожание проезда в Полтавской области пока рассматривается как временный шаг.

Подорожание проезда в Полтавской области послужило поводом для проверки тарифов на маршрутки в Кременчуге, где часть перевозчиков уже установила оплату на уровне 25 гривен, сообщает Politeka.

Вопрос обсудили во время заседания исполнительного комитета горсовета 11 мая.

Местные власти решили провести мониторинг, чтобы выяснить, могут ли автобусы и дальше работать по старой стоимости.

В троллейбусах и коммунальном транспорте билет стоит 20 гривен. В то же время, отдельные частные маршруты уже перешли на новый тариф, из-за чего среди пассажиров возникла путаница.

Мэр Виталий Малецкий сообщил, что в течение мая чиновники будут собирать обращения жителей и анализировать экономические показатели перевозок. После этого будет принято окончательное решение.

Причиной пересмотра суммы называют расходы на горючее и электроэнергию, которые в последние месяцы существенно выросли. Перевозчики заявляют, что без корректировки условий содержать маршруты становится сложнее.

При этом подорожание проезда в Полтавской области пока рассматривают как временный шаг. Если результаты проверки покажут возможность работы по более низкому тарифу, оплату могут вернуть на предыдущий уровень.

Отдельно в Кременчуге планируют помечать транспорт специальными наклейками. Это поможет людям сразу видеть, где действует тариф 20 гривен, а где 25 гривен.

Кроме того, в Полтавской области сообщалось о новом графике движения поездов.

Новый график движения поездов в Полтавской области предусматривает, что в период с 8 по 19 мая №6421 сообщением Умань - Кирнасовка будет курсировать по указанному маршруту вместо привычного направления Умань - Вапнярка.

