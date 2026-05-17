Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області зі змінами вартості сировини та іншими причинами.

Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області фіксують аналітики роздрібного ринку станом на 12 травня 2026 року, при цьому зміни торкнулися одразу кількох базових позицій споживчого кошика, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Вершки «Простонаше» 10% у форматі 200 мл наразі коштують у середньому 40,14 грн. У торгових мережах ціни коливаються від 38,99 до 42 грн. Порівняно з квітнем, коли середній показник становив 38,37 грн, зафіксовано приріст на 4,22 грн. Протягом місяця вартість демонструвала хвилеподібні зміни з поступовим виходом на новий рівень.

Молоко тієї ж торгової марки жирністю 1% (900 мл) також подорожчало. Середня ціна становить 61,62 грн. У магазинах діапазон коливається від 58,24 до 65 грн. За місяць додалося 1 грн у середньому, що свідчить про більш стабільну динаміку без різких коливань.

Маргарин «Олком Вершковий» 72,5% у фасуванні 200 г показує більш помітне зростання. Середній рівень становить 44,20 грн. У квітні цей показник був 39,83 грн, що означає збільшення на 3,50 грн. У торгових точках ціни варіюються від 42,90 до 45,49 грн залежно від мережі.

Експерти пов’язують Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області зі змінами вартості сировини, логістичними витратами та сезонним коливанням попиту.

Додатковим фактором виступає різниця між мережевими магазинами, де ціни на однакові товари можуть суттєво відрізнятися через націнки та постачальницькі умови.

У підсумку молочний сегмент демонструє помірний, але сталий висхідний тренд, при цьому найвідчутніші зміни спостерігаються у вершках і маргарині, тоді як молоко дорожчає більш плавно.

