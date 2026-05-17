Работа для пенсионеров в Днепропетровской области включает в себя ряд актуальных вакансий, размещенных на платформе work.ua, где работодатели предлагают различные форматы занятости в зависимости от опыта и физических возможностей, сообщает Politeka.
Компании региона ориентируются на гибкие условия труда, официальное оформление и понятный график изменений. Это позволяет людям постарше выбирать подходящие варианты без чрезмерной нагрузки.
Среди предложений – вакансия водителя авто компании в медицинской лаборатории Centrolab. Работа предполагает доставку грузов по городу. Заработная плата составляет 17 000–22 000 грн., предусмотрены официальное трудоустройство и дополнительные выплаты.
Еще один вариант предлагает автопарк Way Up Drive, где открыт набор водителей такси через сервис Uklon. Доход может достигать 35 000–45 000 грн, а также действует процент от выполненных заказов. График работы формируется индивидуально и позволяет совмещать полную или частичную занятость.
Дополнительно представлена область общественного питания. Сеть KFC приглашает работников на позицию члена бригады ресторана. Обязанности включают в себя работу на кассе, приготовление блюд и поддержание чистоты. Опыт не обязателен, основной критерий — готовность к работе в переменном режиме.
Таким образом, работа для пенсионеров в Днепропетровской области представлена в разных отраслях — от транспорта до сервиса и общественного питания.
В целом рынок предлагает широкий выбор вакансий с разными уровнями оплаты и условиями, позволяющими подбирать занятость в соответствии с индивидуальными потребностями.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.