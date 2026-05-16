Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области в Вознесенске вынесено на общественное обсуждение после обнародования проекта изменения стоимости вывоза и захоронения бытовых отходов, сообщает Politeka.

Местные власти отмечают, что документ уже подготовлен и представлен для согласования. Запуск обновленных начислений предварительно запланирован на 1 июня 2026 г., однако окончательная дата будет зависеть от прохождения всех регуляторных этапов.

Коммунальное предприятие, ответственное за санитарную очистку города, объясняет необходимость корректировки существенным ростом затрат. Среди ключевых факторов называют удорожание горючего, электроэнергии, обслуживание спецтехники, а также увеличение минимальной заработной платы и налоговой нагрузки.

По расчетам предприятия, общая корректировка может составить около 55%. В коммунальной сфере отмечают, что действующая финансовая модель уже не покрывает реальные затраты, из-за чего деятельность частично осуществляется с убытками.

Для жителей общины предварительно определены ежемесячные начисления в диапазоне от 88,25 до 111,50 грн. с одного человека. Для бюджетных учреждений предусмотрен тариф 410,54 грн. за кубометр, тогда как для других категорий потребителей — 522,57 грн. Отдельно услуга по захоронению отходов может составлять 80,70 грн.

Городской совет напоминает, что граждане могут принять участие в обсуждении и предоставить свои предложения в течение семи календарных дней. Все замечания будут рассмотрены перед принятием окончательного решения.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает общеукраинскую тенденцию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где предприятия вынуждены пересматривать расчеты из-за роста себестоимости услуг.

Финальное решение о новых тарифах будет принято после завершения процедуры согласования и анализа всех поданных замечаний и предложений от жителей общины.

