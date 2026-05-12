Подорожание проезда в Днепре с 9 мая официально изменяет стоимость поездок в городском транспорте, сообщает Politeka.

Новый тариф утвержден на уровне 23 гривен вместо предыдущих 20. Решение было принято в городском совете после согласования с перевозочными компаниями, заявившими о накопленных расходах за последний период.

Изменения начнут действовать с пятницы, 9 мая. Для пассажиров это означает удорожание каждой поездки на 3 гривны в пределах городских автобусных маршрутов.

Основным фактором пересмотра стало резкое изменение стоимости горючего. По данным транспортных операторов, в апреле 2026 года цены выросли более чем на половину, что оказало непосредственное влияние на расходы перевозок.

Дополнительно, предприятия отмечают увеличение расходов на технические материалы и комплектующие. Это усложняет регулярное обслуживание автопарка и поддержание стабильной работы транспорта.

Отдельно фиксируется кадровый дефицит. Часть водителей и технического персонала покинула сферу, что привело к сокращению количества рейсов и неравномерному распределению погрузки на маршрутах.

По оценкам участников рынка, реальная себестоимость одной поездки составляет 28–32 гривны. При этом предыдущие тарифы длительное время оставались ниже экономически обоснованного уровня.

Городские власти отмечают, что ситуацию пытались урегулировать постепенно, чтобы избежать резкой финансовой нагрузки для пассажиров. В итоге принято компромиссное решение об обновлении стоимости.

Подорожание проезда в Днепре отражает общую тенденцию по стране, где рост расходов в транспортной сфере связан с горючим, обслуживанием техники и нехваткой работников.

