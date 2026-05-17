Подорожание проезда в Сумской области стало одной из ключевых тем для жителей Ахтырки, где местные власти вместе с перевозчиками готовят пересмотр тарифов на городских маршрутах, сообщает Politeka.

Сейчас в общине работают только 12 направлений из 23 ранее действовавших. Сокращение сети объясняют дефицитом кадров и нехваткой водителей после мобилизационных процессов.

Действующая цена билета – 13 гривен – не изменялась с 2023 года. Представители транспортной сферы отмечают, что за этот период существенно выросли расходы на горючее, техническое обслуживание автобусов, ремонт и оплату труда персонала.

По представленным экономическим расчетам фактическая себестоимость одной поездки в настоящее время колеблется от 20,09 до 37,48 грн в зависимости от маршрута. Именно поэтому в Ахтырке рассматривается возможность установления единого тарифа на уровне 20 гривен.

В городской администрации отмечают, что удорожание проезда в Сумской области стало следствием общего увеличения расходов в транспортной отрасли. Из-за финансовой нагрузки предприятия вынуждены пересматривать подходы к работе и поддержке маршрутной сети.

Проекты решений уже были обнародованы для общественного ознакомления. По состоянию на сегодняшний день официальных замечаний или обращений от жителей не поступало.

Несмотря на возможный рост тарифов, в общине планируется сохранить социальные льготы. Для учащихся младших классов может действовать отдельная цена — 10 гривен, а часть категорий населения будет пользоваться бесплатными перевозками.

Жители активно обсуждают грядущие изменения в соцсетях. Люди обращают внимание не только на стоимость билетов, но и на регулярность движения автобусов и их техническое состояние.

Окончательное решение об обновленных расценках будет приниматься исполнительным комитетом после завершения общественного обсуждения и анализа всех экономических материалов.

