Подорожание продуктов в Днепропетровской области формирует новые расходы для потребителей в разных сегментах продовольственного рынка.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется по данным мониторинга потребительской корзины, где отдельные позиции демонстрируют заметную динамику стоимости, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Среди молочной группы маргарин «Олком Сливочный 72,5%» (200 г) в настоящее время стоит в среднем 44,20 грн. В торговых сетях цены колеблются: в Auchan – 42,90 грн, в Novus – 45,49 грн. По сравнению с маем, когда средний показатель составил 39,83 грн., зафиксирован постепенный рост примерно на несколько гривен.

Молоко «Простонаше 1%» (900 мл) удерживается на уровне около 61,62 грн. В Megamarket оно стоит 65,00 грн, у Metro – 58,24 грн. Раньше средний показатель был 60,65 грн, что свидетельствует об умеренном повышении без резких скачков.

В сегменте хлебобулочных изделий пшеничный батон "Царь Хлеб" (нарезка, 600 г) оценивается в 55,12 грн. Для сравнения, в мае средняя стоимость составила 50,71 грн. Таким образом, продукт демонстрирует стабильную, но ощутимую корректировку цен.

Мясной ассортимент показывает более выраженное изменение. Буженина «Ятрань» с черносливом (1 кг) стоит в среднем 735,36 грн. В Metro ее цена составляет 711,72 грн, у Novus - 759,00 грн. Еще месяц назад средний уровень держался около 725,16 грн, что указывает на постепенное удорожание этого сегмента.

Бакалейная позиция – гречка – сейчас продается в среднем за 81,80 грн за килограмм. В разных сетях диапазон колеблется от 73,89 до 96,50 грн. В апреле средний уровень составил 69,21 грн, поэтому рост выглядит более ощутимым по сравнению с другими категориями.

Общая картина потребительского рынка показывает неравномерное изменение стоимости: часть товаров дорожает постепенно, в то время как отдельные позиции демонстрируют более резкие колебания в зависимости от поставок и торговых наценок.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области формирует новые расходы для потребителей в разных сегментах продовольственного рынка.

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