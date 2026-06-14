Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області формує нові витрати для споживачів у різних сегментах харчового ринку.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується за даними моніторингу споживчого кошика, де окремі позиції демонструють помітну динаміку вартості, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Серед молочної групи маргарин «Олком Вершковий 72,5%» (200 г) наразі коштує в середньому 44,20 грн. У торговельних мережах ціни коливаються: в Auchan — 42,90 грн, у Novus — 45,49 грн. Порівняно з травнем, коли середній показник становив 39,83 грн, зафіксовано поступове зростання приблизно на кілька гривень.

Молоко «Простонаше 1%» (900 мл) утримується на рівні близько 61,62 грн. У Megamarket воно коштує 65,00 грн, у Metro — 58,24 грн. Раніше середній показник був 60,65 грн, що свідчить про помірне підвищення без різких стрибків.

У сегменті хлібобулочних виробів пшеничний батон «Цар Хліб» (нарізка, 600 г) оцінюється в 55,12 грн. Для порівняння, у травні середня вартість становила 50,71 грн. Таким чином, продукт демонструє стабільне, але відчутне коригування цін.

М’ясний асортимент показує більш виражену зміну. Буженина «Ятрань» із чорносливом (1 кг) коштує в середньому 735,36 грн. У Metro її ціна становить 711,72 грн, у Novus — 759,00 грн. Ще місяць тому середній рівень тримався біля 725,16 грн, що вказує на поступове здорожчання цього сегмента.

Бакалійна позиція — гречка — нині продається в середньому за 81,80 грн за кілограм. У різних мережах діапазон коливається від 73,89 до 96,50 грн. У квітні середній рівень становив 69,21 грн, тож зростання виглядає більш відчутним порівняно з іншими категоріями.

Загальна картина споживчого ринку показує нерівномірну зміну вартості: частина товарів дорожчає поступово, тоді як окремі позиції демонструють різкіші коливання залежно від постачання та торговельних націнок.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області формує нові витрати для споживачів у різних сегментах харчового ринку.

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