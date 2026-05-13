Дефицит продуктов в Днепропетровской области все чаще связывается с общими изменениями на аграрном рынке.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться из-за нехватки меда на внутреннем рынке и сокращения объемов поставок украинской продукции за границу, сообщает Politeka.

В отрасли уже фиксируют временное уменьшение запасов к началу нового сезона сбора. По словам генерального директора компании Beehive Семена Гагарина, ситуация влияет прежде всего на экспорт в страны Европейского Союза.

В прошлом году Украина экспортировала около 50 тысяч тонн меда. В 2026 году показатель может сократиться до 40–45 тысяч тонн, что означает падение примерно на 10–20%.

Эксперты объясняют, что причиной стали ограниченные остатки продукции и высокая зависимость рынка от погодных условий. В то же время ожидания нового урожая пока остаются положительными.

По предварительным оценкам, украинские пчеловоды в этом сезоне способны собрать от 60 до 80 тысяч тонн меда. Окончательные прогнозы будут формировать ближе к концу лета.

Специалисты также предупреждают о рисках международной торговли. Из-за нехватки украинского меда импортеры все чаще обращаются к поставщикам из Китая, Индии и Аргентины.

На этом фоне Дефицит продуктов в Днепропетровской области все чаще связывается с общими изменениями на аграрном рынке, которые влияют как на цены, так и на доступность отдельных товаров.

В отрасли надеются, что новый урожай позволит стабилизировать ситуацию уже в конце лета и избежать дальнейшего скачка стоимости продукции.

Аналитики отмечают, что дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от погодных условий и темпов нового сезона сбора меда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.