Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві спрямована на посилення соціального захисту літніх людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення доступна у Полтаві, проте варто знати деталі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійної організації Карітас.

За підтримки «Карітас Люксембург» та «Карітас Австрія» благодійний фонд «Карітас Полтава» відкрив у місті соціально-реабілітаційний центр для людей похилого віку, зокрема мешканців Полтави (пенсіонерів) та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві спрямована на посилення соціального захисту літніх людей, підтримку їхнього здоров’я та створення умов для активного і гідного життя.

У межах роботи центру відвідувачам надається широкий спектр безоплатних послуг, які поєднують медичну, реабілітаційну, психологічну та соціальну підтримку. Зокрема, тут здійснюється первинний медичний моніторинг, що включає вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, сатурації, а також проведення електрокардіограми та інших базових обстежень для контролю стану здоров’я.

Окремий напрям роботи охоплює фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія та заняття у соляній кімнаті. Такі методи спрямовані на покращення самопочуття, підтримку фізичної активності та профілактику вікових змін організму. Додатково проводяться заняття з лікувальної гімнастики, що допомагають літнім людям підтримувати рухливість і загальний тонус.

Важливою складовою діяльності центру є психологічна підтримка. Для відвідувачів організовуються як групові тренінги, так і індивідуальні консультації з психологом, що сприяє подоланню стресу, самотності та емоційного навантаження.

Окрему увагу приділено соціальній активності та дозвіллю. У центрі проводяться арттерапевтичні заняття, зокрема глинотерапія, малювання та художній розпис. Також функціонують клуби за інтересами — читацький клуб, кіноклуб, музичні та танцювальні заняття, гуртки з в’язання, вишивання та кулінарії, що допомагають підтримувати соціальні зв’язки та активність у повсякденному житті.

Крім того, для відвідувачів щоденно організовуються гарячі обіди, що є важливою частиною соціальної підтримки.

Соціально-реабілітаційний центр працює за адресою: м. Полтава, вул. Семена Антонця, 24. Прийом відвідувачів здійснюється щодня з 09:00 до 17:00.

Джерело: Карітас

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Полтавській області: яка проблема знову турбує українців.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: які суми можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області: як змінилися ціни.