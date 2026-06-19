Подорожание проезда в Одессе состоится с 27 июня, когда тариф в городских маршрутках вырастет до 25 гривен за одну поездку, передает Politeka.

В городском совете объяснили, что решение было принято вместе с перевозчиками из-за роста расходов на горючее, ремонта транспорта и закупки запчастей. Цель перемен – избежать сокращения количества автобусов на линиях и обеспечить стабильную работу общественного транспорта.

Предыдущий тариф составлял 20 гривен и действовал с декабря 2024 года. При его формировании учитывали среднюю цену дизельного горючего на уровне около 55 гривен за литр, что отвечало тогдашним рыночным условиям.

Перевозчики отмечают, что с этого времени стоимость дизеля выросла до 75–80 гривен за литр. Также повысились цены на запасные части, смазочные материалы и другие расходные компоненты, зависящие от валютного курса.

В городском совете подчеркивают, что пересмотр тарифа позволит сохранить количество автобусов на маршрутах и ​​избежать уменьшения интервалов движения, особенно в часы пик, когда нагрузка на транспорт больше.

Отдельно отмечается, что подорожание проезда в Одессе происходит на фоне общеукраинской тенденции, ведь в других крупных городах страны также были пересмотрены стоимость поездок в маршрутках.

В ряде областных центров уже действуют тарифы в пределах 25–30 гривен за одну поездку, что явилось следствием аналогичного роста расходов в транспортной сфере.

Также в администрации напоминают, что Одесса имеет одну из самых длинных маршрутных сетей среди крупных городов Украины. При этом стоимость проезда в пересчете на один километр до сих пор остается одной из самых низких по сравнению с другими регионами.

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