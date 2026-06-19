В случае отсутствия автоматического продления выплат право на денежную помощь в Одесской области не теряется для части пенсионеров.

Пенсионеры ВПЛ в Одесской области могут и дальше получать денежную помощь на проживание без повторного обращения, если отвечают критериям, пишет Politeka.net.

В ответственных ведомствах отмечают, что при принятии решения о продлении выплат ключевым фактором является не совокупный доход семьи, а размер личной пенсии переселенца. Именно этот показатель определяет право дальнейшего получения государственной поддержки.

Согласно действующим правилам, автоматическое продление пособия еще на шесть месяцев предусмотрено для пенсионеров-ВПЛ, если их ежемесячная пенсионная выплата не превышает 10 380 гривен. В то же время, уровень доходов других членов семьи не влияет на решение о начислении помощи.

Такой подход означает, что в семьях, где оба супруга имеют статус внутренне перемещенных лиц, право на выплаты в Одесской области определяется отдельно для каждого. Даже если один из пенсионеров получает более высокую пенсию, другой может сохранить право на помощь при условии соответствия установленным требованиям.

Кроме финансового критерия, при продолжении выплат учитываются также имущественное положение и принадлежность человека к социально уязвимым категориям населения.

Автоматическое продление государственной поддержки предусмотрено для:

лиц с инвалидностью I и II групп;

детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детей с тяжелыми заболеваниями при соответствующих медицинских документах;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского

лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительство, в возрасте до 23 лет;

приемных родителей, родителей-воспитателей и опекунов.

В случае отсутствия автоматического продления выплат право на денежную помощь в Одесской области не теряется. В такой ситуации переселенцам необходимо подать заявление — сделать это можно через органы Пенсионного фонда Украины, онлайн на вебпортале электронных услуг ПФУ или ЦНАП или органы местного самоуправления.

Источник: Donpatriot.News

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