Дефицит продуктов в Полтавской области может усугубиться из-за рисков сокращения производства молочной продукции в Украине, передает Politeka.

О возможных проблемах на рынке сообщает «Ассоциация производителей молока Украины». В отрасли отмечают, что ситуация связана с ростом затрат на корма, горючее и логистику на фоне военных событий и нестабильности мирового рынка.

Специалисты предупреждают, что осенью молочная продукция может подорожать на 15–25% в зависимости от категории товаров. В то же время производители не исключают дефицит сырого молока из-за сокращения объемов производства.

В профильной ассоциации объясняют, что рост цен на горючее влияет на себестоимость содержания скота и транспортировку продукции. Дополнительная нагрузка создает удорожание кормов, непосредственно бьющее по фермерским хозяйствам.

Заместитель генерального директора ассоциации Елена Жупинас отмечает, что сейчас резкого скачка стоимости ожидать не стоит. Однако осенью рынок может столкнуться с постепенным повышением ценников в магазинах.

Эксперты отмечают, что часть сырого молока в Украине используется для производства экспортной продукции. В случае сокращения объемов производства, прежде всего, уменьшится экспортный потенциал, тогда как внутренний рынок будут пытаться обеспечить необходимым количеством товаров.

Аналитики подчеркивают, что дефицит продуктов в Полтавской области отражает общие вызовы для аграрного сектора, где расходы производителей продолжают расти.

Представители отрасли ожидают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от стоимости кормов, энергоносителей и стабильности производства во второй половине года.

