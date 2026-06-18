Денежную помощь в Днепропетровской области и в других регионах получат не все пенсионеры.

В Днепропетровской области оформление единовременной денежной помощи для пенсионеров осуществляется через сервисные центры ПФУ, сообщает издание Politeka.net.

В 2026 году государство расширяет перечень граждан, имеющих право на получение денежной помощи ко Дню Независимости Украины. Как отмечается, начисления будут производиться в автоматическом режиме, а первые выплаты планируют начать уже в августе.

В Пенсионном фонде Украины уточняют , что в августе средства в Днепропетровской области получат пенсионеры, которые находятся на пожизненном денежном довольствии, а также получатели жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, при условии, что они не относятся к военнослужащим. Для этих категорий поддержка будет включена в основные социальные начисления — пенсии, субсидии или льготы.

Отдельно определен порядок для ветеранов войны и военнослужащих. Для них, а также для отдельных категорий пенсионеров и получателей социальных выплат этой группы средства будут перечисляться через счета воинских частей, учреждений и организаций.

В то же время граждане, не являющиеся пенсионерами, не пользующиеся субсидиями или льготами и не проходящие военную службу, смогут получить единовременную помощь только после обращения в территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ также сообщают, что в случае возникновения права на выплату до 24 августа 2026, но неначисление средств до 1 октября, граждане смогут повторно обратиться с заявлением. В таком случае выплата будет произведена до 1 ноября.

Размер единовременной денежной помощи в Днепропетровской области

3 100 гривен – для лиц с особыми заслугами перед Родиной;

1 000 гривен – для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и детей лиц, находившихся в местах лишения свободы;

650 гривен - для членов семей погибших защитников, а также вдов и вдовцев умерших или погибших участников боевых действий;

450 гривен – для участников войны, бывших узников концлагерей, принудительно вывезенных на работы и детей партизан.

Отдельно предусмотрена поддержка для лиц с инвалидностью:

I группа – 3 100 грн;

II группа - 2 900 грн;

III группа – 2 700 грн.

Оформить ее можно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины или в центрах предоставления административных услуг. Также доступна подача заявки онлайн через электронный портал ПФУ.

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