Подорожание мясных продуктов в Полтавской области связано с повышением себестоимости сырья и другими причинами.

Подорожание мясных продуктов в Полтавской области фиксируют аналитики розничного рынка по состоянию на 12 мая 2026 года, при этом изменения охватили сразу несколько ключевых категорий, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Говядина в сегменте гуляша выросла до среднего уровня 430,96 грн за килограмм. В торговых сетях цены варьируются от 323,89 до 490 грн. По сравнению с апрелем, когда показатель составил 422,25 грн., зафиксировано увеличение на 6,67 грн. без резких скачков в течение месяца.

Курятина демонстрирует более заметную динамику. Филе торговой марки "Наша Ряба" стоит в среднем 281,50 грн за килограмм. В магазинах разброс составляет от 249 до 326,50 грн. За месяц прибавилось 11,17 грн, что свидетельствует о постепенном росте стоимости.

Отдельное внимание рынку привлекает копченая колбаса "Алан Брауншвейская сырокопченая". Средняя цена достигла 391,14 грн. за 375 граммов. По сравнению с предыдущим месяцем, когда уровень составил 345,52 грн, прирост составил 42,14 грн, что является самым высоким показателем среди рассматриваемых позиций.

Эксперты отмечают, что удорожание мясных продуктов в Полтавской области связано с повышением себестоимости сырья, логистическими затратами и сезонными изменениями спроса.

Дополнительным фактором является разница между торговыми сетями, где цены на одинаковые товары могут существенно отличаться в зависимости от поставок и наценок.

Также следует отметить, что в итоге рынок мяса демонстрирует общий восходящий тренд, при этом наибольший рост зафиксирован в сегменте копченых изделий, в то время как говядина и курятина дорожают постепенно.

