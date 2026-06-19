В Кировоградской области на 20 июня запланированы дополнительные графики отключения света, которые продлятся много часов подряд, пишет Politeka.net.

Жителям Кировоградской области рекомендуют заранее подготовиться к графикам отключений на 20 июня, зарядить необходимые электронные устройства и следить за обновлениями на официальных ресурсах оператора системы распределения, где публикуется актуальная информация о графиках отключения света и возможных изменениях во время проведения работ.

В «Кировоградоблэнерго» уточняют , что в субботу свет будут выключать в населенном пункте Стара Осота. Обесточение продлится с 9 до 19 часов и охватит следующие адреса:

Ивана Лисняка — 1, 2, 4-6, 8, 10-11, 12, 13-14, 16-17, 19-20, 22, 24-27, 31-32, 34-43, 45-46, 48-50, 52-53

Центральна — 1-2, 5-9, 13-15, 17-23, 25-26, 28-31, 31А, 33-36, 38-39, 42-44, 46-47, 49-52, 54-55, 58, 61, 63-64, 64А, 65-66, 67А, 68-70, 75

Дмытра Жукова пров. — 24, 26, 30, 32, 34, 36, 51, 53, 61, 63

Шевченка — 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45-46, 48, 50, 52, 71, 73, 75, 83, 85, 87, 89, 91, 95

С 9 до 17 часов будут продолжаться обесточивания, которые вводят в селе Грузьке. Причина ограничения состоит в плановом ремонте, который будут производиться в субботу. Обесточат такие улицы:

Бадаляна — 1-3, 5-8, 10-13, 15, 17-18, 20-21, 23-24, 28-30

Мыру — 1А, 3, 5, 7-8

Центральна — 3-5, 9-10, 12, 14-25, 27, 29, 35а, 37

С 9 до 20 часов исчезнет электричество в населенном пункте Голованивськ. Электричество будут выключать по следующим адресам:

Володымыра Вернадського — 38а

Европейська — 40, 421, 44, 46-55, 57, 62, 65, 67

Кайнаривська — 1-9, 11-18, 18а, 19-23, 25, 27, 29, 31.

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