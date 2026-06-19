Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 июня продолжат действовать в ряде населенных пунктов из-за плановых ремонтных работ на энергетических объектах.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 июня продлятся из-за важных работ, которые будут проводить энергетики в субботу, пишет Politeka.net.

Все работы выполняются согласно утвержденному графику и направлены на повышение надежности электроснабжения жителей общин. После завершения ремонта подача электроэнергии будет восстановлена ​​в полном объеме.

Петриковскую территориальную общину в субботу ожидают дополнительные графики, которые продлятся с 08:00–18:00 в таких населенных пунктах:

с. Клешнивка

Вильна — 31

Зелена — 10/А, 11/А

с. Мала Петрыкивка

Успишна — 68

с. Лобойкивка

Центральна — 1

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 июня с 08:00–19:00 охватят следующие адреса:

с. Хащеве

Калыныченка — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19/А, 2, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 9, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38/А, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Калиниченко — 1, 8, б/н

Нова — 1, 2, 3, 4, 5, 4/А, 5/Б

Овчаренка — 9, 10, 11

с. Вильне

Абрыкосова — 1, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 17, 18, 2, 20, 20/А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 4, 40, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9

Осиння — 1

Перемогы — 24/А, 28, 30, 32.

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

Источник: Петриковская территориальная община.

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