Графики отключения света в Черниговской области на 20 июня будут действовать из-за плановых и профилактических работ.

Графики отключения света в Черниговской области на 20 июня, в субботу, продлятся только по отдельным адресам, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 20 июня будут действовать из-за плановых и профилактических работ. Следует подчеркнуть, что подобные работы регулярны и необходимы для обеспечения бесперебойного электроснабжения в регионе, особенно в условиях повышенной нагрузки на сети.

По информации АО «Черниговоблэнерго», с самого утра с 07:00–19:00 часов вводят дополнительные графики отключений в населенном пункте Бахмач. Обесточение будут действовать на улицах:

1-й Парковый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А

2 9-Го Вересня — 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Парковый — 1, 3, 4, 6, 1А, 2а

3 9-Го Вересня — 2, 4

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Левка Сымыренка — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А

Мыстецька — 9А

Паркова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4а.

С 09:04-21:04 часа будут выключать электричество в населенном пункте Сновск. Обесточивание коснутся только отдельных адресов. В частности, свет исчезнет на улицах:

Владымырська — 7

Левка Лукяненка — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Леси Украинкы — 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20

Молодижна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1а, 22

Соснова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

20.06.2026 года с 19:00–23:00 не будет света в городе Нижын из-за плановых работ в электросетях. Свет исчезнет только в домах, расположенных на улицах:

Володымыра Вернадського — 13А

Зализнычный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Лукяненка Левка — 7, 7/4, 7/9

Незалежности — 19, 21, 23, 34, 36, 42, 21/2, 21/5, 21/3, 21/4, 21/1, 42А, 42А/1, 42Б, 42В, 42Г, 42Д

Носивськый Шлях — 1, 3, 5, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 3А, 3Б, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 5а, 5б, 17Б/17А, 19а, 21А, 21Б, 24/1, 28а, 28Б, 28Д, 50А/2, 50А, 50Б, 52А, 52А/1, 52Б, 52В, 54А, 54Д, 54Д/1

Обижджа — 106А, 114/1, 114, 116/6, 116В, 116Б, 116А, 116/5, 116/4, 116/3, 116/2, 116/1, 116, 118Г, 118А, 118Б, 119, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 123

Робоча — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2а, 2б, 2В

Сынякивська — 116

Чехова — 31

Шевченка — 89, 96, 102, 102А, 104, 104/1, 104/2, 104/3, 104А, 105А, 107, 107А, 109/7, 109, 110В, 110/112, 110, 112/3, 112а, 112/2, 113Б, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114а, 116, 116/1, 118, 118В, 118М, 118/3, 120, 120/2, 120/7, 120/1, 124Б/1, 124.

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