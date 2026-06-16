В Одесской области стартовал второй этап грантового проекта, благодаря которому ВПЛ могут получить денежную помощь.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области доступна тем переселенцам, которые отвечают важным критериям отбора, пишет Politeka.net.

В Одесской области стартовал второй этап грантового проекта BLOOM Y2, призванного поддержать людей, пострадавших в результате полномасштабной войны и стремящихся возобновить или развить собственную экономическую деятельность.

Инициатива ориентирована на самозанятых граждан, малых домохозяйств и микропредпринимателей, которые намерены начать собственное дело или расширить уже существующий бизнес.

В рамках нового этапа проекта денежную помощь смогут получить жители четырех районов Одесской области – Белгород-Днестровского, Измаильского, Болградского и Березовского. Организаторы отмечают, что программа направлена ​​на усиление экономической устойчивости общин, создание новых источников дохода и восстановление средств к существованию для наиболее пострадавших от последствий войны.

Подать заявку на участие могут ВПЛ, получившие соответствующий статус после 2022 года, ветераны, жители территорий, отнесенных к зонам возможных боевых действий, представители этнических сообществ, а также социально уязвимые домохозяйства.

Грантовая программа предусматривает предоставление финансовой помощи в размере от 1000 до 3000 долларов США в гривневом эквиваленте. Вырученные средства участники смогут направить на приобретение оборудования, инструментов, материалов и других средств, необходимых для ведения или развития предпринимательской деятельности. Это может стать существенной поддержкой как для тех, кто только планирует начать собственное дело, так и для предпринимателей, которые из-за войны потеряли часть ресурсов и стремятся возобновить работу.

Организаторы отмечают, что проект BLOOM Y2 не ограничивается исключительно финансовой составляющей. Его основная цель — помочь людям вернуть экономическую самостоятельность, создать новые возможности для трудоустройства и способствовать развитию малого предпринимательства в общинах, подвергшихся негативному влиянию военных событий.

В то же время участие в программе доступно только для новых уникальных бенефициаров. Подать заявку могут только те граждане, которые ранее не участвовали в предыдущих грантовых волнах проекта BLOOM и не получали финансовую поддержку в рамках этой инициативы.

Источник: Caritas Odesa UGCC

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