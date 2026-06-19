Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области формируются в зависимости от имеющихся поставок.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжают предоставлять через систему фудбанков и гуманитарных программ, работающих для поддержки граждан в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Помощь может поступать в виде продуктовых наборов весом до 30 кг или готовых горячих обедов. Такой формат позволяет включать различные категории получателей в зависимости от их потребностей и условий проживания.

В Украине в последние годы активно развивается сеть продовольственных банков. Они собирают продовольственные ресурсы от торговых компаний и производителей, после чего передают их людям, нуждающимся в дополнительной поддержке. К этой системе включены также общины Одесщины.

Специалисты отмечают, что часть жителей до сих пор не пользуются доступными программами из-за недостаточной осведомленности. В то же время после регистрации и проверки документов многие граждане могут получать такую ​​поддержку на регулярной основе.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области. формируются в зависимости от имеющихся поставок, поэтому содержимое пакетов может изменяться. На наполнение влияют остатки товаров в торговых сетях, сезонность и объем переданной помощи.

В работе фудбанков используются продукты, которые не попадают в продажу из-за избытка производства, повреждения упаковки или приближения завершения срока реализации. При этом вся продукция проходит обязательный контроль за качеством.

Волонтеры подчеркивают, что товары с истекшим сроком годности не допускаются к распределению. Перед передачей получателям производится дополнительная проверка безопасности.

Среди организаций, которые координируют это направление, работают Украинская федерация продовольственных банков, FoodBank Ukraine и проект «Тарелка». Их деятельность охватывает переселенцев, людей с инвалидностью, многодетные семьи и жителей территорий, нуждающихся в усиленной социальной поддержке.

В стандартный набор чаще всего входят крупы, макаронные изделия, мука, растительное масло, сахар, соль и консервированная продукция. В некоторых случаях дополнительно передаются средства гигиены и другие товары длительного хранения.

Источник: 24 канал

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