Дефицит продуктов в Винницкой области все чаще связывается не только с погодными условиями, но и с возможным скачком цен в торговых сетях.

Дефицит продуктов в Винницкой области может обостриться уже этим летом из-за существенных потерь урожая абрикосов и персиков после весенних заморозков, сообщает Politeka.

По оценкам аналитиков аграрного рынка, украинские садоводы в этом сезоне рискуют недополучить до 60% абрикосов, в то время как объемы сбора персиков могут сократиться почти наполовину.

Специалисты объясняют: главный удар по фруктовым садам нанесли резкие похолодания в феврале и апреле. Самая сложная ситуация сложилась в центральных и южных регионах, где деревья начали цвести раньше из-за теплой погоды.

Эксперт ассоциации Ягодничество Украины Денис Миронов отметил, что даже короткие морозы во время цветения критически влияют на формирование плодов. По его словам, раннецветущие культуры остаются наиболее уязвимыми к погодным колебаниям.

Участники рынка уже прогнозируют ограниченное предложение сезонных фруктов в магазинах и рынках. Частично компенсировать недостаток планируют импортом из Турции, Греции, Испании и Молдовы, однако полностью закрыть спрос будет непросто.

На этом фоне Дефицит продуктов в Винницкой области все чаще связывается не только с погодными условиями, но и с возможным скачком цен в торговых сетях. По предварительным прогнозам, фрукты могут подорожать на 20–30%, а при худшем сценарии отдельные позиции способны вырасти в цене почти вдвое.

Фермеры добавляют, что даже использование специальных методов защиты садов не гарантирует сохранение урожая во время продолжительных ночных морозов. Поэтому производители уже готовятся к сложному сезону и возможному сокращению поставок на внутренний рынок.

