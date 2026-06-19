Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне изменений в картофельном сегменте, где одновременно находятся остатки прошлогоднего урожая и более дорогая импортная продукция, сообщает Politeka.

В настоящее время украинские аграрии реализуют картофель из хранилищ в пределах 5–11 гривен за килограмм. Такие показатели ниже прошлогодних, когда рыночная стоимость колебалась примерно от 13 до 23 гривен.

Аналитики объясняют разницу большими объемами сбора и особенностями аграрного сезона. Дополнительно повлияли погодные условия, отразившиеся на структуре урожая и качестве части продукции.

В то же время в торговых сетях появляются импортные партии. Их стоимость может достигать около 90 гривен за килограмм, что существенно ограничивает доступность широкого круга потребителей.

Специалисты называют ситуацию переходной. Запасы ветхой продукции постепенно уменьшаются, поэтому рынок может отреагировать коррекцией стоимости уже в ближайшее время.

Участники отрасли не исключают дальнейшего роста цен при сокращении предложения и сохранении стабильного спроса со стороны населения.

По мнению экспертов, дефицит продуктов в Днепропетровской области. отражает общенациональные процессы в овощном секторе. Ключевую роль играют объемы внутреннего производства и масштабы импортных поставок.

Последующая динамика будет зависеть от поступления нового урожая, активности импортеров и баланса между спросом и предложением на рынке.

Аналитики подчеркивают, что в ближайшие месяцы будут оставаться определяющими для формирования ценовых тенденций в этом сегменте продовольствия.

Источник: ТСН

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