Удорожание продуктов в Кировоградской области происходит на фоне общеукраинских экономических тенденций и постепенного повышения затрат в производственных цепях, передает Politeka.

Речь идет прежде всего о хлебе, который в ближайшие три месяца может прибавить до 6% в конечной стоимости. Ежемесячная динамика, по оценкам аналитиков, будет оставаться умеренной — примерно до 2%, без резких скачков, но с постоянным движением вверх.

Эксперты объясняют ситуацию ростом себестоимости производства. Среди ключевых факторов – подорожание горючего, электроснабжения, минеральных удобрений, а также затрат на логистику, ремонт техники и оплату труда работников агросектора.

По словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обработка земельных площадей сегодня обходится аграриям примерно на 35–40% дороже, чем раньше. В то же время, объемы урожая остаются стабильными, что не позволяет компенсировать дополнительные затраты за счет увеличения производства.

На этом фоне производители постепенно корректируют отпускные показатели во избежание резких колебаний на рынке. Именно подорожание продуктов в Кировоградской области становится частью более широкой тенденции, охватывающей не только хлебобулочный сегмент, но и другие группы товаров.

К перечню чувствительных позиций также относятся молочная продукция, мясные изделия, овощи так называемого борщового набора и отдельные виды бакалеи. Во всех этих категориях наблюдается постепенная корректировка стоимости.

Дополнительное влияние оказывают последствия военного положения, усложняющие поставки и увеличивающие расходы на транспортировку. Бизнес сталкивается с кадровым дефицитом, высокими кредитными ставками и рисками для стабильной работы предприятий.

В результате даже при отсутствии дефицита продукции в торговых сетях общая тенденция движется в сторону постепенного удорожания потребительской корзины.

Источник: obozrevatel

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