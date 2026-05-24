Грошова допомога для ВПО у Вінниці покликана підтримати людей, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО у Вінниці фінансується міжнародними донорами.

Сама програма від УВКБ ООН спрямована на покриття базових потреб сімей і передбачає виплати по 3600 гривень на одну особу щомісяця.

Фінансова підтримка розрахована на 3 місяці, тобто загальна сума на людину становить 10 800 гривень. Реєстрація у програмі є одноразовою, а кошти нараховуються одразу на все домогосподарство.

Подати заявку на участь у цій програмі можуть окремі категорії громадян, які раніше не отримували аналогічну фінансову підтримку від інших міжнародних організацій протягом останніх 3 місяців.

Оформити грошову допомогу у Вінниці можуть українці, які отримали відповідну довідку ВПО протягом останніх 6 місяців.

Також на підтримку мають право громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону після 24.02.2022, або особи, які повернулися до свого постійного місця проживання після евакуації.

Щоб претендувати на кошти, родина повинна відповідати певним критеріям вразливості та мати дохід менше 6318 гривень на одну особу.

До таких категорій належать одинокі батьки з дітьми, люди віком від 55 років, а також особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Процедура оформлення передбачає обов'язкову особисту присутність усіх членів родини у пункті збору даних, де реєстрацію здійснюють партнери програми - БФ «Право на захист».

Джерело: Enobleme

