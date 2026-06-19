Дефицит фруктов в Запорожье рассматривается как результат сочетания климатических рисков, снижения объемов производства и ограниченного внутреннего предложения.

Дефицит фруктов в Запорожье фиксируется на фоне сокращения урожайности косточковых культур, что влияет на стабильность поставок продукции в торговые сети, сообщает Politeka.

Аграрные аналитики прогнозируют в 2026 году существенное падение сбора абрикосов – в пределах 40–60%. Для персиков ожидаемое понижение составляет 30–50% по сравнению с предыдущими сезонами, что создает риск неравномерного наполнения рынка.

Главным фактором потерь называют погодные колебания в период цветения. Резкие похолодания и нестабильные температурные условия уменьшают количество завязей, которые формируют будущий урожай еще на раннем этапе развития деревьев.

Наиболее уязвимыми остаются южные и центральные регионы, где косточковые культуры созревают раньше и сильнее реагируют на весенние климатические изменения. Это формирует неравномерность между разными территориями по результатам сбора.

В случае значительных потерь часть спроса планируется компенсировать импортными поставками из Турции, Греции, Испании и Молдовы. В то же время внешний ресурс не способен полностью выровнять внутренний баланс предложения.

Ценовые ожидания указывают на возможное удорожание: стоимость абрикосов и персиков может возрасти на 20–80% в зависимости от фактического урожая и логистических расходов поставщиков.

Специалисты подчеркивают, что ранние сорта больше всего реагируют на весенние заморозки, которые могут существенно снизить потенциальный сбор еще на этапе цветения деревьев.

В этом контексте дефицит фруктов в Запорожье. рассматривается как результат сочетания климатических рисков, снижения производственных объемов и ограниченного внутреннего предложения.

Последующая ситуация будет зависеть от погодных условий в период вегетации и скорости восстановления садовых насаждений после температурных стрессов.

Аналитики добавляют, что итоговое состояние рынка будет определяться соотношением фактического урожая и объемов импортных поставок в сезоне.

Источник: agronews

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