Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области в Гайсине вступило в силу 1 мая, сообщает Politeka.

В городе установили новую стоимость водоснабжения и водоотвода – 126,78 грн за кубометр. Решение принял исполнительный комитет городского совета 16 апреля после обновления экономических расчетов предприятия.

В структуре платежа 54,42 грн. приходится на подачу воды, еще 72,36 грн. — на отвод сточных ресурсов. По сравнению с 2025 годом, когда сумма составляла 79,26 грн, увеличение существенно и приближается к 60%.

Городские власти объясняют свой пересмотр значительным ростом затрат в отрасли. За последние годы себестоимость услуг водной инфраструктуры выросла более чем в 2,5 раза.

Несмотря на это, население не будет покрывать полный экономический уровень. Разницу, которая оценивается примерно в 1,3 млн грн ежемесячно, будут компенсировать за счет местного бюджета.

Часть жителей говорит о дополнительной финансовой нагрузке, особенно на фоне качества воды и перебоев в подаче.

27 апреля в Гайсине состоялся митинг, в ходе которого люди передали обращение городскому голове с требованием пересмотреть принятое решение.

Таким образом, соответствующая ситуация объединила экономические аргументы власти и социальное недовольство части потребителей, что и сформировало напряжение вокруг новых расчетов.

Также следует отметить, что дальнейшие изменения в стоимости услуг будут зависеть от динамики расходов и решений местных властей.

