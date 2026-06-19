Для получения денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области заявитель должен отвечать нескольким обязательным критериям.

ВПО в Днепропетровской области летом 2026 могут получить денежную помощь от религиозной миссии Римско-Католической Церкви «Каритас-Спес Украина», пишет Politeka.net.

Программа поддержки продолжает действовать для граждан, которые были вынуждены покинуть опасные территории из-за боевых действий и эвакуировались в Павлоград в Днепропетровской области.

Как отмечают организаторы, право на выплаты имеют переселенцы, прибывшие в город в течение последних 45 дней и нуждающиеся в финансовой поддержке после вынужденного переезда.

В рамках гуманитарной программы каждому эвакуированному члену семьи предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 12 300 гривен. В то же время, воспользоваться поддержкой могут не все переселенцы. Одним из основных условий является отсутствие аналогичных выплат от других благотворительных организаций или международных фондов.

В «Каритас-Спес Павлоград» объясняют, что обратиться за денежной помощью могут граждане, выехавшие с территорий, где была объявлена ​​обязательная эвакуация, или из зон активных или возможных боевых действий не позднее 45 дней назад.

Для получения выплаты заявитель должен удовлетворять нескольким обязательным критериям. В частности, необходимо фактически проживать в Павлограде, иметь действующую справку внутренне перемещенного лица, выданную не более 45 дней назад, а также подтвердить, что семья не получала аналогичной финансовой поддержки от других благотворительных структур.

Оформление денежной помощи производится после предоставления необходимого пакета документов. Для регистрации нужно предоставить паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, справку ВПЛ и банковские реквизиты для перечисления средств.

Кроме того, заявителям необходимо подтвердить факт эвакуации с опасной территории. Для этого могут использоваться проездные билеты, чеки с автозаправочных станций, справки от старост общин или другие документы, свидетельствующие о выезде из населенного пункта, где ведутся или могут вестись боевые действия.

Источник: Каритас-Спес Павлоград

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