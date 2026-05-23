Графіки відключення світла у Черкаській області на 24 травня пов’язані з необхідністю технічного обслуговування електромереж.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Черкаській області на 24 травня, повідомляє видання Politeka.net.

В енергетичних службах пояснюють, що графіки відключення світла у Черкаській області на 24 травня пов’язані з необхідністю технічного обслуговування електромереж, оновлення обладнання та перевірки його стану. Такі заходи є частиною системної роботи з підвищення надійності енергопостачання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії в кількох населених пунктах. 24.05.2026 року з 08:00 до 17 години вимикатимуть електрику в селищі Вільшана, проте обмеження будуть діяти за такими адресами:

Вільшанська: 10, 11, 12, 13, 22а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Т. Шевченка: 204, 206, 208, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 258

Л. Українки: 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75

З 08:00 до 17:00 години вводять додаткові графіки відключення світла в селі Аврамівка. Зникне електрика лише за такими адресами:

Захисників: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50/а, 52, 54, 56, 60, 62, 55

Тиха: 1, 4, 5, 6, 7

Гірська: 10, 11, 12, 13, 15, 19, 1а, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 9

Аврамівська: 22, 24, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 6, 7, 8, 9

В. Чорновола: 1, 13, 15, 3, 7, 9

З 08:00 до 17:00 години буде відстутня електрика в місті Монастирище. Цього дня проводитимуть планові ремонтні роботи, через що вимикатимуть світло на вулицях:

пров. Ринковий: 11, 15, 19, 9, 17

Ринкова: 15, 17, 17/в, 39, 41, 43, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 31, 33, 6

Б. Хмельницького: 48а, 50

Соборна: 77, 101, 105, 107, 113К, 122П, 122р

пров. Миру: 2.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області: які нові розцінки вже оголосили.

Також Politeka повідомляла, Частина рейсів у Черкаській області зазнає змін: стало відомо про новий графік руху поїздів.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Черкаській області: як саме зросла ціна.