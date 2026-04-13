Подорожание проезда в Черкасской области повлекло за собой пересмотр тарифов на перевозку в городских коммунальных и частных автобусах, передает Politeka.

Соответствующее решение было принято во время заседания исполнительного комитета 2 апреля.

Причиной изменений стал стремительный рост стоимости горюче-смазочных материалов. По словам чиновников, повышение цен на дизель оказало непосредственное влияние на себестоимость пассажирских перевозок.

Согласно решению исполкома, предельный тариф в пределах города установлен на уровне 18 гривен. Стоимость поездки на маршрутах №81/2, №81/3 и №81/4 в поселок Александрийский составит 25 гривен, а в Головковку на маршруте №80 — 30 гривен. Новые расценки вступят в силу с 10 апреля.

Мэр Сергей Кузьменко подчеркнул, что пересмотр стоимости является вынужденным шагом. По его словам, только за месяц цена дизельного горючего выросла почти на 50 процентов, что существенно повлияло на работу перевозчиков.

В местных властях отмечают, что подорожание проезда в Черкасской области позволит обеспечить стабильное функционирование транспортной системы и бесперебойное обслуживание пассажиров.

Кроме того, в Черкассах также сообщалось об ограничении движения транспорта. Начались они 30 марта и продлятся до 15 апреля на улице Рождественской, на участке между улицами Сергея Амброса и Защитников Украины.

Мэр Анатолий Бондаренко в своем официальном Телеграмм-канале пояснил, что это связано с проведением важных работ по замене плиты перекрытия камеры тепловой сети.

Такие меры необходимы для безопасного функционирования отопительной системы города.

