В Черкасской области устанавливают новый график движения пригородных поездов в конце апреля, часть рейсов будет курсировать по измененному маршруту.

Новый график движения поездов в Черкасской области вводится для отдельных пригородных направлений в связи с техническими корректировками, сообщает Politeka.

Как отметили в "Укрзализныце", новый график движения поездов в Черкасской области коснется нескольких рейсов 24, 25, 26 и 28-30 апреля.

В частности, 25 апреля №6022 им. Т.Г. Шевченко – Черкассы отправляться в 05:25 и прибывать в 06:33 вместо предыдущих 05:34 и 06:42.

В этот же день, №6641 Цветково – Мироновка будет курсировать с отправлением в 05:55 и прибытием в 07:51, тогда как раньше предполагалось другое время курсирования.

Также 26 апреля рейс №6641 Цветково – Мироновка будет отправляться в 05:30 и прибывать в 07:17, что также отличается от привычного расписания.

В рамках перемен новый график движения поездов в Черкасской области предусматривает и временное ограничение маршрутов.

Так, 25 апреля №6503 будет курсировать по маршруту Знаменка – им. Т.Г. Шевченко вместо полного маршрута в Мироновку. В период 28-30 апреля этот же рейс будет направляться только в Цветочный.

Отдельно сообщается о временной отмене отдельных рейсов. Так, 24 апреля не будет курсировать пассажирский состав №6025 Черкассы – им. Т.Г. Шевченко.

Таким образом, обновленное расписание курсирования пассажирских составов предполагает сразу несколько форматов изменений, включая корректировку времени отправления, сокращение маршрутов и временную отмену отдельных рейсов.

Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание перед поездкой во избежание неудобств. Сделать это можно на официальном сайте, в приложении или непосредственно в кассе на железнодорожном вокзале.

