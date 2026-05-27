Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Эта инициатива направлена ​​на поддержку внутри перемещенных лиц, проживающих в шелтерах на территории города.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают для того, чтобы поддержать людей, которые оказались в тяжелом положении и нуждаются в особом внимании общества.

Как отмечают на официальном сайте Департамента социальной политики, программа действует на постоянной основе для определенных категорий граждан. Право на помощь имеют пожилые люди, лица с инвалидностью, а также матери с детьми.

Кроме того, продовольственные наборы выдают законным представителям, сопровождающим малолетнего ребенка, недееспособного лица или гражданина, дееспособность которого ограничена. Отдельной категорией определены дети в возрасте от 3 до 18 лет.

Также на бесплатные продукты для ВПЛ и песнионеров в Днепре могут рассчитывать люди, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и официально получают услуги в Днепровском городском центре социальных служб.

Важным условием для всех получателей является регистрация в нашем облцентре после 24.02.2022 по адресу места временного компактного проживания.

Сам продовольственный комплект состоит из товаров длительного хранения. Наборы включают мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе и сахар.

Также в свертках есть макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем. Выдача гуманитарной помощи осуществляется регулярно. Продовольственные наборы предоставляются один раз в месяц.

